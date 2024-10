El Cacique tiene la opción matemática de ser campeón ante los nortinos si vencen y la U no gana en su visita a Ñublense.

Colo Colo se prepara de manera incansable para el partido que tendrá la próxima semana ante Deportes Iquique, donde tiene la chance intacta de ser campeón en caso de vencer a los nortinos y que Universidad de Chile no gane en su visita a Ñublense en Chillán.

El equipo dirigido por Jorge Almirón, eso sí, antes deberá enfrentar la revancha de la final de la zona Centro Sur de la Copa Chile, donde tiene que remontar un 0-3 ante Magallanes que tiene a los albos con medio pie afuera del certamen nacional.

Una de las grandes dudas en la previa es si va estar o no la copa de campeón en el Estadio Monumental, ya que más allá de los puntos, Colo Colo aún no ha cumplido con los minutos Sub 21 y sólo podría hacerlo en la última fecha.

Colo Colo tiene la primera opción para ser campeón. | Foto: Photosport

Daniel Arrieta, periodista y reportero del Cacique en TNT Sports, reveló en Pelota Parada que “Me confirmaron que la copa debería estar en el Estadio Monumental ante Deportes Iquique”, dijo abriendo los fuegos.

“Se está haciendo todo para que ese domingo 3 de noviembre esté la copa en el Estadio Monumental, porque es la única cancha donde puede haber un campeón”, complementó en la información.

Todo indica entonces que, más allá de que el Cacique no cumpla con los minutos Sub 21, estará la copa esperando en el recinto de Macul en caso de que los albos salgan vencedores y la U tropiece en el sur del país.

Así se juega la Fecha 29

Colo Colo recibirá la visita de Deportes Iquique el domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Universidad de Chile visitará a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.