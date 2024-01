El mercado de pases tiene un nuevo protagonista: Joaquín Montecinos. El delantero de 28 años reconoció que busca club para retornar a su mejor versión y volver a la selección chilena.

El ex jugador de Audax Italiano y Deportes La Serena entre otros recalcó que ya tiene acercamientos de los clubes grandes de Chile. Incluso deslizó cuál podría ser su próximo equipo.

Joaquín Montecinos podría retornar al fútbol chileno (Foto: Getty Image)

“Me gustaría jugar en algún equipo en que jugó mi papá. No le cierro las puertas a nadie. Soy un jugador profesional. Yo soy hincha de La Serena, pero si viene una oportunidad buena la voy a tomar. Quiero seguir el legado del ‘Pelado’ pero después queda lo mío”, expresó en conversación con F Show.

Montecinos aclaró que todavía tiene contrato en México, pero que su situación está en análisis para tomar un nuevo aire. “Estoy con contrato vigente en Xolos, pero ahora estoy a préstamo en Querétaro. Pero ambos son los mismos dueños y ahora buscamos una alternativa conveniente”, reconoció.

¿El nuevo club de Joaquín Montecinos?

En base a lo expuesto, Nico Peric tomó la palabra y fiel a su estilo comentó los dichos del delantero. Incluso al momento de cerrar la entrevista deslizó cuál podría ser su próximo equipo.

“Es de esperar que llegues luego ya que este equipo va a hacer la pretemporada a Montevideo”, lanzó fuerte y claro. Lo que desató el impacto entre sus colegas del panel ya que se relaciona con Colo Colo que disputará la Serie Río de La Plata en los próximos días.

Pero Montecinos para evitar todo tipo de polémicas salió jugando. “No veo la liga chilena como algo malo. Hay que buscar siempre la manera de competir. No me gusta decir si me llamaron o no. Pero en las próximas semanas podrían haber novedades”, sentenció.