Este sábado empataron 0-0 Universidad de Chile y Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, esta vez válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

En el Estadio Nacional se vivió un opaco partido donde azules y albos repartieron puntos, dejando un sabor amargo en ambas escuadras.

Tras el duelo, habló con TNT Sports el capitán del Cacique, Esteban Pavez, quien analizó esta igualdad ante el archirrival.

“Nosotros tuvimos no la pelota, pero llegamos cuatro o cinco veces y no pudimos definir. Ellos tuvieron más la pelota pero no nos hicieron mucho daño”, comenzó diciendo.

“La idea era hacer de hombre a hombre, yo con el interior por la izquierda. Creo que en ese aspecto estuvimos bien. La U tuvo la pelota muy atrás, nos tuvo siempre la pelota, (Matías) Zaldivia la tuvo todo el rato libre”, acusó el volante.

Esteban Pavez en el Superclásico 196. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El especto a mejorar en Colo Colo para los octavos de final de Copa Libertadores

Ahora en el cuadro popular empiezan a pensar en su próximo desafío, contra Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores. Pensando en aquello, el Huesi expuso lo que deben mejorar.

“Obviamente que tener mas el balón, a nosotros nos gusta tener el control y hoy la U la tuvo más que nsootros”, expuso.

Eso sí, el jugador de 34 años señaló que el equipo llegará en excelente estado pese a tener solo tres días de descanso y preparación.

“Llegamos bien, creo que es un partido que todo el hincha colocolino y como institución esperamos desde hace seis años. Es un partido que lo tomo como el partido más importante lejos de este año. Así que esperemos llegar bien, ya mañana a recuperar y pensar de lleno el día martes con Junior”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Junior?

La ida de los octavos de final de la Copa Libertadres está programada para el martes 13 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.