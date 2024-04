Colo Colo necesita con urgencia ganar en el Campeonato Nacional 2024. Los Albos tienen cuatro derrotas en ocho fechas disputadas, entre ellas las visitas ante O’Higgins y Ñublense, sumado a los partidos de local frente a Universidad de Chile y Cobreloa.

Los Albos se ubican en el décimo puesto del Torneo con 10 puntos, a 10 unidades de la U que lidera de forma exclusiva la competencia. Esteban Pavez asegura que están conscientes de la distancia que tomaron los Azules, pero menciona que el foco ahora únicamente está en volver a los triunfos.

“Estamos al debe en el Campeonato, ya son cuatro derrotas. Sabemos que la U está bien lejos de nosotros, pero hoy día lo que nos importa es ganar, salir de esta mala racha”, aseguró el capitán de los Albos.

Huesi además aseguró que existe confianza respecto a lo que vienen realizando: “Confiamos mucho. El otro no se ganó, pero se hizo un buen partido, la pelota no quiso entrar. Sería peor y a lo mejor un poco más duro si el equipo no genera ocasiones”.

También mencionó que lo que más cuesta es generarse chances: “Lo más difícil es generar ocasiones. Para nosotros lo más fácil sería jugar, meternos atrás, un pelotazo, como casi todos los equipos que no vienen a jugar acá, pero siempre estamos intentando, creo que eso es importante. A veces pasa eso, que uno no la puede embocar”.

Colo Colo se aleja a 10 puntos de Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

De todos modos, reconoce la urgencia de los triunfos: “En el fútbol hay que ganar, ganar y sobre todo en Colo Colo, pero creo que va a llegar, porque nosotros sabemos tenemos buen plantel y jugamos bien. Más allá de la derrota del otro día, el equipo está haciendo bien las cosas futbolísticamente, pero sabemos que lo más importante que tiene el fútbol es ganar”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2024?

El Cacique visita a la UC este sábado a las 17:30 en el estadio Santa Laura, en un compromiso correspondiente a la novena jornada del Torneo.