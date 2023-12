Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja analiza uno por uno a los candidatos a dirigir a Colo Colo: "Todos los que están nombrando..."

Una danza de nombres han surgido durante los últimos días en Colo Colo tras la desvinculación del argentino-boliviano Gustavo Quinteros, lo que ha abierto el debate entre los hinchas colocolinos en redes sociales.

La dirigencia de Blanco y Negro habría armado un perfil de entrenador a seguir y varios son los que estarían en la carpeta de Daniel Morón, entre los que destacan los argentinos Gabriel Milito, Gabriel Heinze y Jorge Almirón.

No obstante, durante las últimas horas comenzaron a salir nuevos nombres como son los de Luis Zubeldia (dirige a Liga Deportiva Universitaria de Quite) y Eduardo Chacho Coudet (actualmente en Internacional de Porto Alegre), así lo informó el medio Dale Albo.

Morón sigue mirando nombres para el conjunto Popular | FOTO: Andres Pina/Photosport

EL ANÁLISIS DE MANUEL SUÁREZ SOBRE LOS NOMBRES QUE SUENAN EN COLO COLO

En el programa Metrópolis AM de Radio La Clave comenzaron a analizar los nombres que estarían en el radar del Cacique y fue en ese momento que Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi, tomó el micrófono y dio su punto de vista sobre cada uno de ellos.

“Luis Zubeldía es un entrenador que ha dirigido un montón de equipos y en varios países con un porcentaje de rendimiento bastante alto yo siento que califica. Jorge Almirón lo mismo, Almirón dirigió Boca, en México, en España, en Argentina”, remarcó.

“El que menos trayectoria como entrenador tiene es Gabriel Milito, pero es un nombre muy potente con una metodología de trabajo súper clara, basada en lo que es el Barcelona y por lo tanto es un entrenador con la capacidad”, agregó.

“Todos los que están nombrando califican a Colo Colo, podrán tener más o menos títulos, podrán tener más o menos títulos que Quinteros pero a mí me parece que todos califican desde la experiencia, por lo tanto todos los nombres me podrían ser sentido”, sentenció el ex DT del Cortuluá de Colombia.

¿Cuál sería el plazo para definir al nuevo DT de Colo Colo?

Los directivos de Blanco y Negro se pusieron como plazo final a fines de diciembre para tener confirmado al próximo director técnico de Colo Colo.