Ex Colo Colo echa al agua a Arturo Vidal: Revelan que llega entre algodones a duelo ante Sportivo Trinidense

Colo Colo se encuentra en Asunción y afina los últimos detalles para el duelo ante Sportivo Trinidense por la fase 3 de Copa Libertadores. Lo que será inicio de una semana clave.

En la formación de Jorge Almirón se plantea repetir el mismo once que eliminó a Godoy Cruz. Pero existe una pequeña gran duda: Arturo Vidal. El King no llega al 100% y sería suplente esta noche. Incluso corre peligro su participación en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Situación que desató las alarmas entre los hinchas albos, luego que se indicara que esta bajo un especial tratamiento a horas del partido por Libertadores.

El tratamiento de Arturo Vidal

Todo comenzó con la visita de Cristián Bogado al hotel de Colo Colo. El “Torito” compartió con Brayan Cortés, y luego pudo fotografiarse con Arturo Vidal. “Gracias al ídolo de mi hijo y mío, gracias al Rey por las fotos”, comentó más tarde en sus redes sociales el delantero paraguayo.

Torito Bogado compartió con Brayán Cortés.

El tema es que su visita contó con una particularidad. “Tuve la oportunidad de ir a visitar a Brayan (Cortés) y como mi hijo es muy fanático de Vidal, le pedí que le avisara. Arturo dijo que fueran a su habitación porque se estaba poniendo hielo en la rodilla y no podía bajar. Mis hijos subieron y vivieron ese momento. Lo que hizo no tiene precio”, recalcó Bogado en conversación con AS.

Bogado agradeció el gesto de Arturo Vidal con sus hijos

Pese a este tratamiento, Vidal se mostró de buen humor y solo sería a modo de prevención. Cabe consignar que su último partido fue la semana pasada ante Godoy Cruz donde solo pudo jugar 45 minutos.