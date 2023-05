Colo Colo apostó en su momento por Cristián Bogado como la salvación goleadora del Cacique y sus goles sí ayudaron al Cacique a obtener un nuevo título. Tras su paso por el Estadio Monumental, el Torito se embarcó en varias aventuras en el fútbol chileno.

Ahora, a los 36 años, el fornido y querido delantero de Colo Colo decidió dar un paso al costado para asumir su retiro de la actividad, luego de dos décadas ligado al fútbol profesional. De hecho, en el cuadro popular, Bogado obtuvo su único título en la temporada 2009.

En total, Bogado marcó 9 goles en sus dos campañas en las que estuvo con los colores de Blanco y Negro. Desde su natal Paraguay, el Torito escribió una sentida publicación en la que dijo adiós a la actividad.

Cristián Bogado decidió dar un paso al costado del fútbol profesional (Archivo)

Bogado en Chile también tuvo lucidos pasos por Deportes Iquique y Audax Italiano. “Llegó el día de dar un paso al costado y decir adiós al fútbol profesional. Empieza otra etapa ligado a este lindo deporte que es la de ser en algún momento director técnico”, indicó el Torito.

Además, Bogado escribió un emocionante relato con imágenes del título que ganó con Colo Colo. “Nunca imaginé ni me preparé para este momento, pero en cada equipo y partido que me toco jugar mojé la camiseta. Sólo me queda agradecer a los clubes que me abrieron las puertas”, explicó.

Igualmente, el artillero remató con “agradecer a los compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes y todos los que trabajan en el club y a las hinchadas de cada club que me demostraron su cariño”.

Bogado incluso llegó a jugar por la Selección de Paraguay y se le ha visto en varias publicaciones, que su foco también está puesto en la política de su país y, además, en sacar adelante la tarea como director técnico. ¿Será alternativa alguna vez para dirigir a Colo Colo?