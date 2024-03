Colo Colo en esta jornada tendrá un importante duelo por la Copa Libertadores, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Sportivo Trinidense, en donde buscaran lograr un positivo resultado para poder encaminar su deseo de llegar a la fase de grupos.

Para este duelo, una de las grandes incógnitas está sobre la presencia o no de Arturo Vidal, quien fue citado para el duelo ante los paraguayos y podría ver minutos para este partido a pesar de sus molestias físicas que le impidieron terminar el partido ante Godoy Cruz.

Sobre este tema, el periodista Francisco Sagredo soltó una bombástica información desde el área médica del ‘Cacique’, en donde en el programa ‘Equipo F’ indicó que en el club se oponen a que Vidal juegue este duelo y sea guardado para el Superclásico, algo que el ‘King’ no querría.

“Me cuentan lo siguiente, como se sabe (Vidal) salió con un pinchazo, quiere jugar como sea en Asunción, pero la idea es que no juegue para guardarlo para el Superclásico”, partió declarando Sagredo.

Vidal salió con molestias en el duelo ante Godoy Cruz | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el conductor del programa mencionado indicó que tras las molestias físicas que tuvo ante Godoy Cruz, el jugador no habría querido realizarse exámenes para saber si tenía alguna lesión en particular, algo que no agradó en demasía en la interna.

“Se intentó hacerle una eco, pero el jugador no quiere porque dice que no está desgarrado, se siente bien y que conoce su cuerpo. Desde que llegó todo ha sido un poco tenso”, explicó.

Finalmente, Sagredo indicó que el ‘Bicampeón de América’ también ha generado la gran molestia por parte del equipo médico de Colo Colo ya que intentado llevar a dos distintos especialistas fuera del club para trabajar con el jugador, decisión que ha generado desagrado.

“Intentó llevar al Kinesiólogo de la Selección Chilena, eso generó ronchas internas, también a su preparador físico, situación que hemos visto que ha hecho en otros lados. Hay algo ahí”, cerró.