El mercado de fichajes toma forma y O’Higgins de Rancagua presentó a sus primeros refuerzos este viernes 27 de diciembre, dos de ellos nombres identificados con Colo Colo.

Se trata del arquero Omar Carabalí y el lateral Luis Pavez, además de Juan Leiva y Alan Robledo. Los formados en el Cacique tomaron la palabra, pero llamaron la atención los dichos del portero de 27 años, quien comenzó agradeciendo la confianza del Capo de Provincia.

“Agradezco la confianza del club, del profe Paqui (Francisco Meneghini). Estoy ansioso, estoy feliz de estar acá, tengo muchas ganas de competir. Si bien es cierto vengo de un año peleándola en Colo Colo y después me tocó salir a Audax, pero siempre peleando ahí, desde un lugar secundiario, pero peleándola. Mi año de consolidación viene arrastrándose de hace cinco años”, comenzó respondiendo a las consultas de los medios.

“Estoy contento de estar acá, muy positivo con lo que puede ser el 2025. Uno arranca como titular, pero el puesto se gana día a día, trabajando, compartiendo con los compañeros. Esto va a ser como una carrera”, agregó sobre la titularidad que debería tener en O’Higgins.

Omar Carabalí ocupará la camiseta número ’31’ en O’Higgins. (Foto: O’Higgins FC)

El lamento de Omar Carabalí por su última etapa en Colo Colo

En la instancia, a Carabalí también le preguntaron por su larga estadía en el cuadro popular, donde nunca pudo consolidarse y salió a préstamo en tres ocasiones, mientras que su contrato terminó ahora en diciembre y partió a la Sexta Región como agente libre.

“Me tocó estar en Colo Colo, me tocó salir a San Luis, jugué todo el año casi. Jugué un preolímpico con la Sub 23 en Colombia, nos fue muy bien. Después vuelvo a Colo Colo, Brayan (Cortés) se va, me toca asumir peleando el título. Al siguiente año quedamos campeones con Colo Colo, pude terminar jugando con O’Higgins precisamente”, recordó sobre su etapa en Macul.

En la misma línea, lamentó su última vuelta al Estadio Monumental. “En 2023 salgo a La Calera, juego todo el año de buena forma. Y el año pasado volví a Colo Colo con otras expectativas, lamentablemente no se dio por diferentes razones. Salgo a Audax buscado continuidad igual y lamentablemente tampoco pude jugar. Pero en mi mente siempre fue jugar, guerrearla, estar ahí presente por si el club lo necesitaba”, completó el nacido en Guayaquil.

Los números de Omar Carabalí en Colo Colo

Omar Carabalí llegó desde Ecuador a las divisiones inferiores de Colo Colo en 2013. En 2015 firmó su primer contrato profesional y fue ascendido al primer equipo. Desde entonces varió entre el segundo o tercer portero.

En total, jugó 10 partidos oficiales con el Popular. Su última participación fue en el amistoso contra Universitario de Lima el 26 de junio de este 2024 en el Monumental, donde disputó el primer tiempo.

El ecuatoriano nacionalizado chileno fue parte de la obtención de seis títulos con el Eterno Campeón: tres de Primera División, una Supercopa y dos Copa Chile.