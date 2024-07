Ex O'Higgins confiesa que en Colo Colo le pidieron fallar un penal para no descender: "Tíralo afuera, por favor"

Colo Colo nunca olvidará la definición por el descenso en 2020. En dicha temporada, los albos estuvieron al borde de perder la categoría, por lo que intentaron todo para zafar de la pesadilla.

Fue tanta la desesperación, que el cuadro de Macul le pidió a un rival fallar un penal. No fue cualquier tiro desde los doce pasos: fue en la última fecha del torneo regular ante O’Higgins.

En el tiempo de agregado (minuto 90+6), Maximiliano Falcón convirtió una infracción en el área y los rancagüinos tuvieron la posibilidad de empatar el compromiso. El encargado de patear era Tomás Alarcón.

¿Qué pasó? Al volante se le acercaron jugadores albos para pedirle que lo errara. Así lo confesó en entrevista con Revista Dieciséis: “Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena”.

“Uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, agregó.

A pesar de la petición, Tomás Alarcón anotó y le entregó el empate a O’Higgins ante Colo Colo.

No lo dudó

A pesar de que Brayan Cortés se le acercó para intentar distraerlo, el mediocampista ya tenía definido qué hacer. Anotó su penal y decretó el 1-1. Los albos disputaron la definición contra Universidad de Concepción.

“Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía ‘tírate para ese lado, le voy a pegar allá”, indicó sobre Cortés.

Ese día él me dijo ‘acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él”, finalizó.