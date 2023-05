Colo Colo no pudo contra Monagas en Copa Libertadores. El cuadro albo igualó 1-1 en su visita a Venezuela, en un partido en que si bien se concretó ocasiones de gol, igual no pudo superar a un elenco llanero que se puso en ventaja y que también se podría haber llevado los tres puntos.

Sin embargo, el Cacique se mantiene con vida en el Grupo F del torneo y se deberá jugar su pase a octavos de final en los próximos dos compromisos que le restan, que son frente a Boca Juniors como forastero y luego recibir a Deportivo Pereira en el Estadio Monumental.

Con respecto al empate, Hugo González conversó con Bolavip Chile y a pesar de la amargura por como se dio el partido, ve el vaso medio lleno debido a las jugadas de peligro que se originó el cuadro de Gustavo Quinteros.

“Lamentablemente no se pudo, tuvieron varias situaciones. Hasta el último se pudo haber ganado el partido, pero hay que tomar en cuenta también que Colo Colo no está pasando por un buen momento futbolístico y eso se ve reflejado en las acciones que se generan en el juego y lamentablemente, situaciones claras de gol no la pueden convertir, porque el nivel obviamente no es el mejor y por ende no resultan algunas situaciones”, expresó el ex técnico albo.

Los albos sufrieron para empatar con Monagas | Foto: Photosport

En cuanto a Maximiliano Falcón, quien volvió a cometer un error en la defensa y que le costó la expulsión a Fernando De Paul, quien tuvo que salir de emergencia, González afirmó que debe seguir trabajando para no vuelva a tener estas situaciones.

“Es un tema complejo. Lo que se ve es que en la marca muy agresivo. De repente por ir fuerte se te pasa un poco la mano, pero eso lo tiene que ir manejando a medida que van pasando los partidos y que no resulte expulsado nuevamente”, cerró.

Por último, se le preguntó si este era el cotejo que había que ganar para comenzar a pavimentar su clasificación a la siguiente fase.

“Era un rival accesible de todas maneras, no era un rival importante. Por lo menos Colo Colo tuvo varias situaciones de gol, se las generó y las pudo haber concretado, pero el nivel del rival era no muy bueno”.