Colo Colo sacó un empate en Venezuela ante el Mónagas en un partido accidentado que terminó con los albos con 10 jugadores luego de la expulsión de Fernando de Paul, en una jugada donde Maxi Falcón cometió un grueso error.

Fernando Astengo conversa con Bolavip y no esconde su furia en contra del rendimiento del uruguayo, al que recomienda tomar sus maletas y partir del cuadro albo.

“Que se vaya, los empresarios inventan esas ofertas, son puras mentiras. ¿Tú crees que si mandas un video de Falcón donde no te entrega una pelota buena cuando va saliendo? ¡Sólo pega pelotazos! Se mandó cagadas contra Boca Juniors y ahora, y eso que eran malísimos, Monagas es un equipo discretísimo”, afirma el ex seleccionado nacional.

Fernando Astengo sin pelos en la lengua con el rendimiento de Maxi Falcón (Photosport)

El Leon realmente está enojado con el nivel del zaguero uruguayo. “Esto es tremendo, es increíble, sabes que hay cosas que como jugador uno se equivoca una vez y luego no te vuelves a equivocar, porque sabes que debes resolver, que perjudicaste a tu equipo, perjudicaste el resultado y volver a jugar con fuego en Copa Libertadores en tres cuartos de cancha teniendo al arquero, no, es una locura”, detalla.

Astengo eso sí destaca el trabajo de “Saldivia, me gustó muchísimo pero su compañero Falcón no le ayudó en nada, y no le cooperó en nada a él ni al equipo”.