Han pasado casi 15 años desde la recordada eliminación de Chile en los cuartos de final de la Copa América 2011, torneo que se disputó en Argentina y donde La Roja era una de las favoritas para llegar a la final, con Arturo Vidal ad portas de llegar a la Juventus.

En aquella ocasión la Selección Chilena que dirigía Claudio Borghi perdió por 2-1 ante Venezuela, donde el gol del triunfo de la Vinotinto lo convirtió Gabriel Cichero.

El ahora exfutbolista, revivió aquel duelo en conversación con el programa Simple VZLA, donde acusó al King de haberle realizado una denigrante agresión, similar a la de Gonzalo Jara contra Edinson Cavani en la Copa América 2015.

“Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero”, reveló Cichero.

“Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado”, añadió en su relato.

Luego, contó que se tomó revancha al momento de convertir el gol para la victoria por 2-1 en los 80 minutos en San Juan.

“Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país”, concluyó el otrora defensor.

