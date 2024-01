Ex dirigido por Jorge Almirón entrega claves del nuevo DT de Colo Colo: "Me hizo ver el fútbol de otra manera"

Jorge Almirón lleva una semana como técnico oficial de Colo Colo y esta noche el Cacique tendrá el gran estreno del DT. Los albos enfrentarán a Rosario Central por la ‘Serie Río de la Plata’, torneo amistoso que se desarrolla en Uruguay.

El nuevo técnico de Colo Colo llega con el aval de haber llegado a la última final de la Copa Libertadores de América, la cual lamentablemente para las pretensiones de él perdió con Boca Juniors a manos del Fluminense de Brasil.

Gonzalo Castellani, ex dirigido por Almirón en su paso por Godoy Cruz, recordó junto a ESPN Chile al entrenador y entregó claves que bien definen el estilo del DT y cómo podría cambiar a ciertos jugadores.

Almirón debuta esta noche con Colo Colo. | Foto: Photosport

Castellani asegura que Almirón “Es un técnico muy bueno en todo sentido y las veces que me ha tocado compartir con él me he sentido muy cómodo, por su estilo y es una de las cosas que lo caracteriza, su estilo de juego lo tiene muy acoplado”, dijo.

El trasandino le lanza flores a Almirón y es enfático en señalar que, al menos a él, le cambió la manera de ver el fútbol: “Seguramente en Colo Colo le va ir muy bien por los jugadores que tiene, por la jerarquía. Me ha enseñado cosas, me ha hecho ver el fútbol de otra manera y espero que le vaya muy bien”, aportó.

¿Podrá Jorge Almirón dejar en el olvido a Gustavo Quinteros? Es una pregunta que el tiempo se encargará de responder, pero lo cierto es que el Cacique quiere debutar con un triunfo en la era Almirón para llegar de la mejor manera a la Supercopa.

El estreno oficial de Jorge Almirón en Colo Colo

El estreno oficial de Jorge Almirón en Colo Colo está pactado para el domingo 11 de febrero cuando el Cacique tenga que enfrentar en el Estadio Nacional a Huachipato por la Supercopa.