Durante estas horas, queda cada vez más en evidencia, que el portero Brayan Cortés se va de Colo Colo y su destino estará en el León de México. Es decir, no renovará con el cuadro albo.

Y fue el propio arquero, quien en su redes sociales salió al paso de algunas versiones y a aquellos hinchas que lo critican por no continuar en el arco del Cacique y más aún, luego de las declaraciones de cercanos a la dirigencia alba, emitidas esta jornada en Diario El Mercurio.

“El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, confesó el arquero de la selección chilena.

Guarello defiende a Cortés de los haters

Fue el comentarista Juan Cristóbal Guarello quien no dejó pasar la oportunidad y poner la pelota contra el piso, ante la situación que vive el iquiqueño con sus críticos. “Brayan Cortés no se cuántos seguidores tendrá en Instagram, pongamos que tiene cientos de miles. Supongamos que va al León, tiene no se cuántos miles de likes y tiene gente que publica”, comenzó señalando el comunicador en Deportes en Agricultura.

Luego agregó que “supongamos que tiene cien, doscientos o quinientos tipos que le escriben cosas, ‘traído’¿ y ese tipo de cosas, ¿Cuánto representa eso en el universo de Colo Colo?”, a lo que el resto del panel contestó que muy pocos.

He ahí el momento, en que el periodista bajó los decibeles manifestando que esos comentarios vale cero, en general. “Lamentablemente es la distorsión de las redes sociales, yo creo que los que van al estadio no escriben nada ahí, algunos ni se enteran. Entonces, le damos importancia a los posteos que son un universo muy acotado y distorsionan la realidad”, apuntó.

“Trabajo con esto y se lo que vale y lo que no vale. No es una muestra objetiva de las cosas”, concluyó Guarello en su defensa al portero albo.