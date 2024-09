Colo Colo cayó sorpresivamente este sábado antes Magallanes por la final de ida de la zona centro sur de Copa Chile. El cuadro albo cayó por 3 a 0 ante los “Caraveleros” con un triplete del exjugador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, por lo que el “Cacique” se ha llenado de críticas desde muchos sectores.

Este partido fue la antesala del equipo de Jorge Almirón de cara a lo que será el duelo frente a River Plate por Copa Libertadores. Antes, estaban programados la final de vuelta ante Magallanes y el clásico ante Universidad Católica, sin embargo, ambos encuentros fueron reprogramados, por lo que los albos llegarán a enfrentar al “Millonario” tras esta dura derrota.

Pese a lo abultado del resultado ante un equipo de la B, el exjugador del cuadro popular, José Luis “Pelé” Álvarez, en diálogo con BOLAVIP, no fue del todo tajante con su análisis.

“No creo llamarlo vergüenza, o sea… Hay jugadores que… Yo siempre digo, no es porque yo jugué en Colo Colo ni mucho menos, pero… Hay jugadores que son para Colo Colo y jugadores que son para todos los equipos“, declaró.

Pelé Álvarez y la carencia de gol en Colo Colo

Si bien en la formación titular alba estuvieron presentes tanto Javier Correa como Guillermo Paiva, ninguno de los dos logró ser la carta de gol de Jorge Almirón ante Magallanes.

En ese sentido, “Pelé” añadió: “Yo creo que fue un partido que no se dio nomás, no se dio en el ámbito futbolístico, en realidad, porque por posición de balón ganamos, pero…¿Qué tiene que ver que uno tenga el balón si no la metimos dentro? O sea, lamentablemente no la metimos dentro”.

Colo Colo no pudo ante Magallanes en el Fiscal de Talca (Foto: Carlos Alarcon/Photosport)

Finalmente, destacó lo que tendrá que hacer el cuadro albo para revertir la llave: “Si Colo Colo quiere ganar esta serie va a tener que jugar con un equipo completo. No sé cuándo va a ser, pero tiene dos partidos importantes, el de la Copa Libertadores, que es lo más importante, porque queremos pasar, obviamente. Hace rato que no hacemos eso, entonces, bueno, eso es”.