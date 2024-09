Colo Colo no sigue en carrera en Copa Libertadores tras quedar eliminado ante River Plate en cuartos de final. Pese a que el “Cacique” luchó, despertó muy tarde en Buenos Aires cuando el “Millonario” dominaba las acciones defensivamente.

Si bien los albos se devuelven a casa con las manos vacías, hay quienes no son tan críticos con la eliminación. Es más, la mayoría de los grandes referentes e históricos jugadores del popular sacan cuentas alegres tras la actuación del equipo de Jorge Almirón en el certamen continental.

Así lo vio también José Luis Álvarez, exdelantero albo quien conversó de esta eliminación con BOLAVIP, donde hizo un positivo balance de la actuación del cuadro popular en la Copa Libertadores.

En primera instancia, el exatacante albo declaró: “Una pena, fuimos dignos hasta el final. Colo Colo mereció un poquito más, no tanto como acá en Santiago. Jugamos de igual a igual a ellos. Se nos va el gran sueño, pero nos falta gol”.

El balance de “Pelé” Álvarez tras la eliminación de Colo Colo

La crítica también destacó la falta de gol en Colo Colo, algo con lo que “Pelé” Álvarez está totalmente de acuerdo: “Estamos fallando en la parte del gol y donde tenemos que salir por los costados. Generalmente no hay ningún pelotazo por el lado de Isla, pero ya fue…”.

Colo Colo se despidió de la Copa Libertadores tras quedar eliminado ante River Plate

“Quedé conforme con la copa. No quiero menospreciar a nadie, pero no teníamos un equipo ahora como para competir. Si pasábamos me la jugaba toda para ser campeón, pero fuimos dignos en lo que hicimos”, cerró.