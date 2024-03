Ex goleador de Colo Colo sospecha por el bajo rendimiento de Damián Pizarro: "Algo le pasó a ese muchacho"

Este domingo Colo Colo solo pudo empatar 0-0 en su visita a Coquimbo Unido por la quinta fecha del Campeonato Nacional, donde el equipo que dirige Jorge Almirón quedó al debe y dejó escapar dos puntos, alejándose de la zona alta de la tabla de posiciones.

Esta opaca igualdad dejó disconforme a varios en el entorno del Cacique. Uno de ellos el ex delantero José Luis Álvarez, quien en diálogo con BOLAVIP dio a conocer su descontento.

“Realmente un partido malo, no sé, hace rato venimos jugando así. Definitivamente los jugadores no ayudan a que uno haga un comentario. El árbitro horrible también”, comenzó diciendo.

“Juegan para atrás, no juegan a nada. Estoy prepcupado porque con esto no llegamos a ninguna parte. Perdimos dos puntos hoy día” añadió el cuatro veces campeón con los albos.

José Luis Álvarez también fue jefe de seguridad de Colo Colo en la era Claudio Borghi.

Fuerte crítica para Damián Pizarro

Pero eso no fue todo, ya que Pelé Álvarez también puntualizó en el bajo rendimiento del joven delantero Damián Pizarro, quien aún no anota en lo que del año.

“Damián Pizarro, algo le pasó a ese muchacho, lo cambiaron, algo le sucedió. No sé, no está para jugar en el primer equipo, tienen que traer una persona ahí, que sea un referente, un tipo que sea bueno, que aguante. Está este otro cabro el argentino (Leandro Benegas), pero no juegan”, expresó quien defendió al Cacique entre 1981 y 1983.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique tendrá dos semanas de descanso en medio del receso por la fecha FIFA de marzo. Si próximo compromiso será el fin de semana del 31 del presente mes, de local contra Everton, por la sexta fecha del Campeonato.