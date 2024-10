A través de su cuenta de Instagram, la ex pareja del jugador de Colo Colo salió a hablar sobre los últimos rumores sobre la Joya.

Ex pareja de Carlos Palacios rompe el silencio sobre la supuesta deuda alimenticia: "Eso es totalmente..."

Pese a que la fecha FIFA de octubre ya finalizó, la automarginación de Carlos Palacios de la Selección Chilena previo al partido ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas sigue llamando la atención.

Es que los “problemas personales” del jugador de Colo Colo tras abandonar el pasado sábado la concentración del combinado nacional desataron una ola de comentarios negativos por parte de los hinchas chilenos.

Sin embargo, en las últimas horas de este miércoles CNN Chile informó que la supuesta razón de su salida se debía porque se reactivó una causa judicial por una denuncia por violencia intrafamiliar presentada en 2022 por su ex pareja, la cual incluía amenazas y deuda de pensión de alimentos.

Palacios no está disponible para enfrentar a Unión La Calera | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Ex pareja de Carlos Palacios desmiente rotundamente la información que está circulando

Es por esto que la ex pareja del jugador del conjunto Popular, desde su cuenta de Instagram llamada aracelii_javieraa, salió a defender con uñas y dientes a la “Joya”.

“Soy la mamá de sus hijos y eso es totalmente mentira, dejen de inventar cosas. Él cumple como padre como corresponde!!! No saben que inventar ahora”, publicó, visiblemente enojada.

“Si quieren dejar mal a él no involucren a nosotros porque somos tema aparte de lo que está sucediendo. Yo no no expongo en nada a los niños con respecto a su trabajo, dejen la maldad a un lado que el jugador es uno y los hijos o personas qué hay detrás de él son otro tema”, cerró.

La historia de la ex de Carlos Palacios en Instagram:

¿Cuándo juegan Unión La Calera ante Colo Colo por el Campeonato Nacional?

El duelo entre Unión La Calera y Colo Colo se disputará este miércoles 16 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.