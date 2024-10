El ex jugador de los albos estalla por la sanción a Carlos Palacios de no poder jugar esta tarde ante Unión La Calera.

"Me parece mala clase": Patricio Yáñez explota por el castigo que la ANFP le impuso a Carlos Palacios en Colo Colo

Pablo Milad habló tras la derrota de Chile ante Colombia en Barranquilla y sorprendió revelando que Carlos Palacios no podrá decir presente en el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera tras haber abandonado la concentración de La Roja.

El presidente de la ANFP esgrime que su renuncia ‘unilateral’ da pie para un inciso del reglamento de la FIFA que prohíbe al jugador jugar por su club hasta 5 días después, por lo que también se perdería el duelo ante Palestino de este fin de semana.

Uno que explotó por la medida fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura no se guardó nada: “Le está pasando la factura, están molestos y lo están castigando, cosa que no me parece. El jugador fue desafectado, independiente de la semántica y la FIFA”, dijo.

La ANFP le cortó las alas a Carlos Palacios. | Foto: Photosport

Patricio Nazario va un paso más allá y sube el tono en contra del ente rector del fútbol nacional diciendo que “Me parece mala clase que no permitan jugar a un jugador, porque es decir ‘ahora te paso la cuenta’ y que se la mame todo Colo Colo de no dejarlo jugar”.

“Se equivocan, no corresponden. La ANFP no puede negarle a un jugador cuando el comunicado habla de que fue desconvocado”, complementó en el cierre el campeón de Copa Libertadores con los albos en 1991.

Lo cierto es que Carlos Palacios no estará esta tarde en La Calera cuando Colo Colo busque quedarse con los tres puntos y quedar como el flamante líder del Campeonato Nacional 2024.

Unión La Calera vs. Colo Colo, día y hora

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Nicolás Chahuán de La Calera este miércoles 16 de octubre a las 7 de la tarde compromiso que marcará el segundo de los dos pendientes que tenía Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024.