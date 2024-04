El ex PF del 'Cacique' hizo pedazos a Arturo Vidal y su comportamiento en Colo Colo

La llegada del volante nacional, Arturo Vidal a Colo Colo sin duda alguna que ha generado un fuerte impacto dentro de nuestro fútbol por la importante y gloriosa trayectoria que ha tenido el ‘Bicampeón de América’ a lo largo de su carrera futbolística.

A lo que ha sido su arribo, el ex preparador físico de Colo Colo, Manuel Astorga conversó con el programa ‘El Show de PrensaFútbol’ y habló de lo que ha sido la estadía de Vidal en Chile, de quien no ha tenido una muy buena imagen por lo que son sus polémicos dichos, con los cuales no está para nada de acuerdo.

“Como cuando el otro día veo que tras el partido ante la Católica, dijo: ‘No vengo a ganar partidos, vengo a ganar torneos’. ¿Alguien le ha dicho a Arturo Vidal que solamente ganas torneos si ganas partidos? ¿O lo dice por decir alguna bravuconada y sobresalir y decir alguna tontería?”, comenzó declarando Astorga.

Siguiendo en ese punto, el experto tomó como ejemplo lo que ha sido el actuar de otros históricos de la Selección Chilena a comparación de Arturo Vidal, en la que manifiesta que aquellos nunca han refregado sus logros a sus pares o equipos, algo que desaprueba en Vidal.

“Yo no he escuchado a Alexis, a Charles Aránguiz, a Gary Medel, a Claudio Bravo, a Mauricio Isla, a Jean Beausejour, a Eduardo Vargas, permanentemente estar tirando el currículum encima. Por eso, cuando observo esto, es para que un psicólogo atienda. Aquí hay algo, carencia de algo, tiene una necesidad permanente de andar refregando los logros al resto”, confesó.

Finalmente, Astorga comentó que trabajó con el mismo Arturo Vidal en Colo Colo y que está completamente maravillado con lo que fue su carrera futbolística y su historia de superación, pero que no comparte como se ha comportado en estos últimos años.

“Yo de verdad a Vidal, que lo tuve en Colo Colo dos años, me saco el sombrero por cómo le ha ganado a la vida, pero no me puedo sacar el sombrero por cómo habla cómo se comporta o se refiere a sus rivales”, cerró.