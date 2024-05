El extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos y el preparador físico Manuel Astorga han protagonizado una de las peleas más polémicas y extensas del deporte chileno, la que ha tenido fuertes dimes y diretes entre ambos.

Y para nadie es extraño que cada cierta vez ambas figuras públicas se manden fuertes mensajes a través de diversos medios de comunicación o redes sociales.

Astorga junto Ríos formaron una gran dupla en su momento | FOTO: Archivo

SIGUE EL ROUND ENTRE MARCELO RÍOS Y MANUEL ASTORGA

Esta vez no fue la excepción. En una entrevista con el programa El Show de PrensaFútbol y PrensaDeportes, el emblemático preparador físico del ex número 1 del mundo del tenis no se guardó nada y se lanzó contra Ríos.

“Solo nombrar que con el impresentable Marcelo Ríos trabajé con 14 técnicos y sin lugar a dudas que con los que más rendimiento sostuvo fueron Nick Bollettieri, Larry Stefanki y Peter Lundgren”, señaló de entrada Astorga.

“Los demás no es que hayan hecho un mal trabajo, pero ya cuando el deportista va creciendo, sobre todo en estructuras de personalidad complejos como Ríos, aparece la soberbia, el dinero y creen que se las saben todas”, agregó.

Fue en dicho momento que el propio Astorga sacó a colación a Luis Lobo, ex coach del deportista, para el cual tuvo fuertes palabras. “Si aparecía un sujeto como Luis Lobo, ahí todos se daban cuenta. El mismo Nick Bollettieri se daba cuenta y me lo decía. Ahí venían dos opciones, te sumabas o te excluían”, confesó el profesional de la salud.

“Y a mí se me marginó, porque yo no iba a ir a los prostíbulos, no me iba a dedicar a tomar ni turistear, no iba a andar en juergas, ni meterle los hielos en el vaso al deportista o ser su nana haciéndole trámites. Tampoco le iba a llevar los bolsos a la lavandería, por eso ahí quedas fuera del sistema”, cerró.