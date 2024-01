Jorge Almirón será el nuevo estratega de Colo Colo en la temporada 2024. El DT viene de llegar a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors. Sin embargo, el exjugador del Cacique, Carlos Gustavo de Luca, muestra su disconformidad con el paso del entrenador de 52 años por el cuadro Xeneize.

“Increíble este muchacho. Qué bien manejado que está, porque no mostró nada en Boca y tenía todo para mostrarse, un buen plantel. Se llegó a la final de la Copa Libertadores de América, pero eso no refleja cómo jugó Boca”, expresó el exdelantero en conversación con Bolavip Chile.

El oriundo de Buenos Aires comparó el paso de Almirón por Lanús con lo que mostró en el cuadro Xeneize: “Eso es lo que estaban diciendo que Boca lo contrató para ver un fútbol parecido a lo que mostró en Lanús, pero la verdad que no lo pudo plasmar en Boca”.

“En Lanús lo hizo, salió campeón con un equipo de otra magnitud. Por ejemplo, no tuvo la posibilidad de elegir jugadores de nivel como tenía en Boca y, sin embargo, no lo pudo hacer jugar bien”, añadió.

De Luca aseguró que Almirón no aprovechó el buen plantel que tenía en Boca Juniors: “(Colo Colo) es un grande y depende de las posibilidades que le den de contratar jugadores. Como hablamos siempre, los jugadores son lo más importante y por eso te digo, en Boca los tenía, tenía un excelente plantel, tenía más de dos por puesto y no los supo manejar”.

Gustavo De Luca piensa que Jorge Almirón no jugó como equipo grande en Boca Juniors

El exdelantero argentino espera que Jorge Almirón puede mostrar en Colo Colo el juego que no pudo en Boca Juniors: “Esperemos que pueda conformar un buen equipo en Colo Colo para que pueda plasmar el juego que no pudo hacer en Boca. En Lanús era un equipo que iba al frente, que iba al ataque permanentemente. En Boca hizo un juego totalmente diferente, que era más bien defenderse y salir de contragolpe. Eso no es una manera de jugar para un equipo grande”.

Por último, se refirió a como debe jugar el Cacique: “Un equipo grande así como Colo Colo, de local o de visitante tiene que salir a buscar el partido, tratar de sacar ventaja lo más rápido posible y después manejar el partido”, finalizó.