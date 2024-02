El plantel de Colo Colo irradia pura felicidad tras el importante triunfo por 3 a 0 ante Unión Española, por la primera fecha del Campeonato Nacional, y ahora se enfocan en lo que será el vital duelo ante Godoy Cruz, por la Copa Libertadores.

El cuadro argentino viene de derrotar por 2 a 0 a Racing Clug de Avellaneda, resultado que dejó al Tomba como líderes absolutos del grupo B de la Copa de la Liga Argentina.

Vale recordar que el elenco mendocino llega a este cotejo invicto con 16 puntos en seis partidos disputados en el torneo argentino, con ocho goles a favor y ninguno en contra.

MANUEL SUÁREZ LE TIENE FE A COLO COLO ANTE GODOY CRUZ

Pese a todo estos datos, Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en La Roja, en su rol como panelista de Radio La Clave le puso sus fichas al cuadro que dirige Jorge Almirón.

“Jorge Almirón conoce muy bien a Godoy Cruz y lo que buscarán plantear”, comenzó diciendo el ex DT del Cortulá de Colombia.

Almirón y el plantel de Colo Colo tienen la mente puesta en Godoy Cruz | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Bajo la misma línea, Suárez enfatizó que “a mí se me ocurre que Colo Colo puede competir, independiente que no haya tenido los partidos de intensidad que ha tenido Godoy Cruz, ni ha competido el nivel que lo ha hecho Godoy Cruz porque lleva seis partidos en el torneo argentino, pero a mí se me ocurre que con la propuesta de Colo Colo y con lo que vi ante Huachipato y la Unión Española que es un equipo que se planta bien, es sólido”

“Tienes un tipo que estrella mundial que es el caso de Vidal, tienes un tipo que jugó mucho en Argentina y a Pavez que tiene bastante experiencia, tiene para competir”, concluyó.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL PARTIDO ENTRE COLO COLO Y GODOY CRUZ?

El próximo desafío de los albos será el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas, cuando visiten a Godoy Cruz en Mendoza por la Fase 2 de Copa Libertadores.