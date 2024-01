En Colo Colo comienzan a ver las opciones de fichajes en este mercado, ya contando con la opinión de su nuevo entrenador, el argentino Jorge Almirón. En paralelo, los jugadores que salieron del club ya están encontrando destinos en el extranjero, como el delantero colombiano Fabián Castillo.

El Rayo fue uno de los nueve refuerzos del cuadro popular que llegó al Cacique a inicios de 2023, como una carta para el ataque del equipo dirigido por ese entonces por Gustavo Quinteros.

Quien arribó proveniente a préstamo del Xolos de Tijuana de México tuvo un positivo arranque, pero pronto bajó su rendimiento y le costó terminar de adaptarse, sumado a dos lesiones extensas a lo largo de la temporada.

Fabián Castillo vuelve a casa

Finalmente, el atacante de 31 años jugó 19 partidos, siete de ellos como titular, donde anotó dos goles y entregó dos asistencias. Tras el término de la temporada en el Estadio Monumental no hicieron uso de su opción de compra.

Ahora tendría todo listo para un nuevo desafío y sería en su país. Esto porque estaría prácticamente cerrado su fichaje en Deportivo Cali, club donde se formó y debutó en el fútbol profesional.

Se encontrará con otro decepcionante fichaje de Colo Colo

Y en el cuadro azucarero, Castillo se encontrará con otro decepcionante refuerzo colombiano que pasó por Colo Colo. Se trata del volante Javier Reina, quien estuvo en Macul en 2016 cedido desde el Seongnam FC de Corea del Sur.

Javier Reina tuvo un decepcionante paso por Colo Colo en 2016. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

El ex seleccionado de Colombia Sub 20 disputó 17 partidos con el Eterno Campeón, ocho como titular, y no aportó en goles. Está considerado entre los peores fichajes de los albos en los últimos años.

En este 2024 se transformó en la primera contratación del Cali, donde arribó como un referente de 35 años tras una positiva campaña en el Atlético Bucaramanga.