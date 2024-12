El 2023 fue una temporada compleja para Colo Colo, con varias figuras que dejaron el equipo que dirigía en ese entonces Gustavo Quinteros, lo que costó una campaña para el olvido en Copa Libertadores, además de varias polémicas extrafutbolísticas.

A esto se sumó que varios de los refuerzos quedaron al debe, como el caso del delantero paraguayo Darío Lezcano y el extremo colombiano Fabián Castillo. Este último solo estuvo por esa temporada en el Estadio Monumental, ya que estaba a préstamo desde Xolos de Tijuana y en Macul decidieron no hacer uso de la opción de compra del pase.

Hoy el “Rayo” está al borde del retiro tras un 2024 para el olvido en Deportivo Cali, afectado también por algunos problemas judiciales y familiares. En medio de todo este drama, conversó con el medio Tu Barco a través del canal de YouTube, donde recordó y analizó su breve paso por el Cacique.

Las confesiones de Fabián Castillo a un año de su salida de Colo Colo

En la entrevista, confesó que se apresuró en darle el sí a los albos: “Creo que fue una decisión muy apresurada, porque yo ni lo pensé. Es Colo Colo, vámonos, pero no puse muchas cosas en la balanza, solamente agarré avión y vámonos”.

“No fue fácil, porque yo nunca me pude adaptar a Chile, me gustó mucho el país pero al fútbol chileno nunca me pude adaptar, porque es diferente. Y más Colo Colo, es un club que la gente te pide atacar y atacar y atacar. Y el ritmo de juego de Colo Colo es bravo“, agregó.

Luego, argumentó por qué le costó adaptarse al balompié nacional: “Es bastante difícil adaptarse al ritmo de juego del fútbol chileno, es complicado y yo nunca me pude adaptar, porque venía de participar en ligas que eran diferentes, de tenencia de pelota, de juego más tranquilo. Y llego a Chile y todos te pegan, te chocan, te empujan y es fastidioso jugar contra los chilenos“.

“Nunca me pude adaptar al fútbol chileno, pero disfruté mi etapa en Colo Colo, conocí gente linda y el país me encantó. Me gustaría volver a conocer bien, porque no tuve la posibilidad de conocer mucho”, completó.

Fabián Castillo anotó dos goles en su paso por Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El futuro del “Rayo” colombiano

Respecto a su futuro, quien fue conocido como el “Robinho” colombiano puso en duda su continuidad en el fútbol a sus 32 años.

“Actualmente estoy teniendo muchos problemas personales, para nadie es un secreto, estoy tratando de organizar más que nada mi cabeza, porque de nada sirve uno quere hacer lo que le gusta hacer su mentalmente no está bien. No me puedo engañar a mí ni al resto de gente. No ha sido fácil este año para mí, ni como el anterior que tampoco fue fácil“, explicó.

Aunque de recibir alguna oferta llamativa, se abrió a la posibilidad de retomar la actividad para dar un giro en su carrera futbolística.

“Todavía está la posibilidad, mientras sea algo que me agrade. Yo creo que ahorita en mi vida y en mi carrera futbolística lo que más yo necesito es un equipo que me de estabailidad, que me haga sentir importante, que me haga sentir cómodo, que yo me pueda sentir querido”, indicó.

Ante aquello, no le cierra las puertas a nadie. “Donde sea, no le cierro la puerta a ningún club, desde el más chico, no le cierro la puerta a nadie. Lo único que quiero es un proyecto serio y que queramos pelear por cosas importantes. Cualquier club, el que sea que me plantee algo lindo y si me agrada, vamos para adelante. Actualmente al fútbol lo sigo teniendo en mi cabeza”, concluyó Castillo.

Los números de Fabián Castillo en Colo Colo

Fabián Castillo disputó 19 partidos con Colo Colo, anotó dos goles, dio dos asistencias y también fue parte del plantel qie consiguió la Copa Chile 2023. Pero las lesiones también le pasaron la cuenta, ya que en abril sufrió un complejo desgarro.

Mientras que en Deportivo Cali, donde también estuvo cedido desde Xolos este 2024, alcanzó a jugar 12 partidos, convirtió un gol y aportó con una asistencia. Ahora quedará como agente libre, ya que el 31 de diciembre termina contrato con el equipo mexicano.