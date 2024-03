Colo Colo compartirá grupo el Grupo A de la Copa Libertadores con Fluminense, vigente campeón del torneo. Felipe Melo es uno de los referentes del Flu. El futbolista de destacada trayectoria resaltó la tradición que tiene el Cacique.

“Es un equipo que tiene mucha tradición. Yo cuando tenía 18 creo, fui a jugar contra Universidad Católica, nosotros hemos perdido. Contra Universidad Católica fue el primer gol que hice en Libertadores, tenía 18, 17 años”, comentó en diálogo con ESPN F90.

“Nosotros sabíamos que Colo Colo es un equipo grande, que es un equipo que son fuertes. He visto un partido ahora que han jugado para clasificar. Pero no puedo decir muchas cosas, ahora nosotros no podemos decir muchas cosas”, agregó.

El mediocampista de 40 años opta por no mencionar a algún jugador Albo: “Son fuertes, a ver después ahí lo que pase en la cancha, pero son fuertes. No voy a decir que tienen uno u otro jugador que es más fuerte. Equipo grande tiene siempre muchos jugadores fuertes, que saben jugar la competición”.

El Fluminense de Felipe Melo es el vigente campeón de la Copa Libertadores y se medirá ante Colo Colo. (Foto: Getty).

Melo resaltó que el Cacique es un elenco copero y también mencionó el factor Jorge Almirón, DT que ya conoce al Fluminense, porque lo enfrentó con Boca Juniors en la última final de la Copa Libertadores.

“Son coperos. Tienen un entrenador que conoce a Fluminense, entonces va a ser muy difícil y nos tenemos que preparar muchísimo para enfrentarlos”, finalizó.