En Colo Colo tienen todo listo y dispuesto para su debut en la Liga de Primera 2026, donde el Cacique visitará a su bestia negra de la última temporada: Deportes Limache.

En la previa habló el entrenador Fernando Ortiz, quien calentó este duelo refiriéndose al duro escollo que fue el elenco tomatero en 2025, al que los albos nunca pudieron vencer.

Es más, hasta el momento Colo Colo no registra victorias ante Limache, por lo que esta será una especie de revancha y la forma de comenzar con el pie derecho esta nueva campaña.

“Como todos sabemos, siempre el rival es un rival que a nuestra institución le juega de una manera siempre diferente, porque saben que enfrentan a un gran equipo como Colo Colo”, comenzó diciendo el técnico argentino a las redes sociales del cuadro popular.

“Nosotros lo vamos a respetar como respetamos a todo rival, pero obviamente iremos a proponer, insistir en sacar una victoria del minuto cero. El respeto que se merece, pero nosotros queremos ganar”, agregó.

Respecto a comenzar ganando en este torneo, recalcó: “Es fundamental, si bien no estamos en casa, sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo. La idea es que siempre se vea un Colo Colo competitivo”.

Finalmente, el DT de 48 años adelantó cómo se verá su equipo en esta temporada 2026, ilusionando a los hinchas colocolinos.

“Se van a encontrar un equipo competitivo, donde van a ver reflejado el esfuerzo diario en cada minuto donde nosotros podamos enfrentar de local y visitante, mostrar esa garra que siempre ha mostrado Colo Colo a lo largo de su historia y esa es un poco la idea”, completó el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz habló en la previa del partido de Colo Colo con Deportes Limache. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Deportes Limache vs. Colo Colo?

El Cacique visitará a los Tomateros este sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

