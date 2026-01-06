Colo Colo ya se prepara para lo que es su temporada 2026, en donde los ‘Albos’ esperan poder dejar atrás lo que fue un 2025 para el olvido y en este año, desean luchar por todo los objetivos que se vengan a nivel nacional.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz ya trabaja con su plantel pensando en lo que será el inicio del torneo nacional, competencia que parece ser el gran objetivo de Colo Colo para este 2026.

Pensando en lo que será esta temporada, el ‘Cacique’ busca reforzarse de la mejor forma en este mercado, en la que su DT analiza los puestos en la que desea sumar incorporaciones.

En las últimas horas, se ha conocido una importante decisión que tomaría Fernando Ortiz en Colo Colo, en la que le deja un mensaje claro a la dirigencia en poder reforzar un puesto en el que la directiva no tiene pensado fichar.

Ortiz planifica su 2026 con Colo Colo | Foto: Photosport

Ortiz quiere sí o sí otro portero

En esta jornada el periodista Christopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ de que el estratega ‘Albo’ desea un portero que pueda competir con Fernando de Paul en este 2026, en la que por esto, espera que se concrete un fichaje.

El último gran nombre en sonar en Colo Colo fue el del argentino Esteban Andrada, el que se cayó por completo ya que no puede salir del Real Zaragoza en este mercado.

A pesar de esta negativa, el comunicador indica que esperará por un nuevo portero para Colo Colo en este mercado, en la que el chileno Jaime Vargas se mantiene como una opción, pero también podrían aparecer otros candidatos.

Las próximas horas podrían ser importantes dentro de Colo Colo, en donde la dirigencia deberá analizar si le cumple el deseo a su DT de sumar un nuevo portero o buscarán seguir fogueando a Eduardo Villanueva como su segundo arquero.

En Síntesis