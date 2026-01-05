En Colo Colo se soban las manos por la cifra que van a recaudar con la venta de dos de sus principales activos en este mercado de fichajes: Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

El volante tendría todo acordado para partir a Rosario Central, uno de los campeones del fútbol argentino, donde fue pedido explícitamente por el entrenador Jorge Almirón, quien acaba de asumir.

El ex DT del Cacique quedó maravillado con el desempeño del Vicho bajo su gestión, por lo que insistió en que el cuadro Canalla hiciera el esfuerzo por su traspaso.

Según información de La Tercera, Rosario Central pagará 2,2 millones de dólares por el 70% del pase del formado en la Casa Alba, quien dará el gran salto al extranjero.

Además, en el El Deportivo consignaron que “el Cacique se reserva el 30 por ciento del pase ante la posibilidad de una venta posterior, apostando a la mejor vitrina que ofrecen el mercado transandino”.

Mientras que por Saldivia, los albos recaudarán 1,8 millones de dólares al vender el 70% de los derechos económicos al Vasco Da Gama de Brasil, quien terminó enviando una tercera oferta para dejar conforme a Colo Colo.

En el medio antes citado indicaron que este último ofrecimiento es “un poco menos que los US$ 2 millones que pretendían inicialmente en Macul por el defensor uruguayo”.

El millonario monto que recaudará Colo Colo

En total, en Blanco y Negro recaudarán cuatro millones de dólares entre ambos jugadores de 23 años, una cifra más que importante para hacer caja, luego de una temporada 2025 para el olvido.

Además, no es menor que Colo Colo mantendrá el 30% restante de las cartas de ambos futbolistas, pensando en una venta a futuro.

Mientras esperan una propuesta por Lucas Cepeda desde Europa, en la concesionaria acordaron una reunión de directorio para el próximo miércoles 7 de enero, donde darán el visto bueno final a las salidas de Pizarro y Saldivia.

Alan Saldivia y Vicente Pizarro le dejarán un monto importante a Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis