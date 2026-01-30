Colo Colo se alista para lo que será su debut dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ quieren dejar atrás lo que fue su año 2025 para el olvido y en este 2026, quieren ir a por todo en los torneos nacionales.

El equipo de Fernando Ortiz se enfrentará en su primer partido del año en el fútbol chileno ante Deportes Limache en condición de visitante, duelo en el que espera poder sumar sus primeros tres puntos.

Para lo que será este duelo, el estratega argentino tomaría una importante decisión que sin duda sorprende con todo en Colo Colo en lo que es su convocatoria.

Fernando Ortiz sorprendería en su nómina y da el gran golpe en lo que sus convocatoria en la portería, en la que el segundo arquero de Colo Colo para este partido será Gabriel Maureira y relegará a Eduardo Villanueva, quien no fue considerado.

Maureira será el segundo arquero en Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó hace unos instantes el periodista, Cristián Alvarado en su cuenta de ‘X’, en la que explicó que Maureira será el arquero suplente de Colo Colo para este partido y Eduardo Villanueva no sería considerado para poder ver una opción de partir en este mercado.

“Fernando Ortiz decide llevar a Gabriel Maureira como arquero suplente para el duelo ante Deportes Limache. Eduardo Villanueva no fue citado y podría partir a préstamo ante la posibilidad del arribo de un nuevo portero albo. El joven meta busca tener continuidad”, informó.

Ante esta decisión, en Colo Colo se verán opciones de un nuevo destino para Eduardo Villanueva en este 2026 y además, la directiva en esta jornada definirá si irá por el anhelo que tiene Fernando Ortiz, en la que espera a un nuevo portero para competir con Fernando de Paul.

En Síntesis