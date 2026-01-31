Este sábado Colo Colo fue goleado por Deportes Limache en el estreno por la Liga de Primera 2026, donde el Cacique se inclinó por 3-1 ante los Tomateros en su visita al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Tras la abultada derrota en la Quinta Región, atendió a la prensa el entrenador albo Fernando Ortiz, quien analizó brevemente este pésimo debut del cuadro popular.

“Es una derrota obviamente que duele, no es lo ideal que queríamos nosotros como arranque, pero hay que aceptar que se perdió, a nadie le gusta perder. Trabajar, corregir, mejorar y el día sábado tener una nueva posibilidad en nuestra casa de sacar un buen resultado”, comenzó diciendo.

Luego, fue consultado por si está conforme con el armado del plantel, específicamente apuntando a los cinco refuerzos que tiene hasta ahora Colo Colo.

“Sí, estoy conforme. Prácticamente es un equipo que estamos encontrando la mejor versión. Vuelvo a institir, es una derrota que nos duele a todos pero hay que seguir trabajando para poder encontrar la forma que queremos, el juego que queremos y poder ganar”, indicó.

Eso sí, adelantó que se volverá a reunir con la dirigencia para ver nuevas opciones en lo que queda del mercado de fichajes: “Por el tema refuerzos, me sentaré con la directiva en la semana”.

La explicación por la suplencia de Claudio Aquino

En la instancia, el técnico argentino también explicó por qué el volante Claudio Aquino no fue titular, prefiriendo a los juveniles Francisco Marchant y Leandro Hernández como acompañantes del delantero Maximiliano Romero.

“Lo único que voy a decir es que Claudio tuvo un estado gripal el día anterior, se pudo recuperar y por un tema físico preferí que un compañero entre al cien y no Claudio que no estaba al cien”, aclaró el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz sigue al debe en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

