El DT argentino confirmó que las conversaciones con Blanco y Negro van viento en popa. Todo indica que continuará en Macul.

Colo Colo tiene el futuro de Fernando Ortiz en incertidumbre. El entrenador aún no ha conseguido su renovación, pero él mismo entrega la cuota de calma: reveló una potente noticia.

En conversación con DSports, el DT argentino fue consultado sobre su posible continuidad en el Estadio Monumental y confirmó que las negociaciones están avanzadas con la cúpula alba.

Si bien aún no estampa la firma para concretar el pacto, las charlas con Blanco y Negro van viento en popa. Por ende, todo indica que seguirá dirigiendo al elenco popular en 2027.

“Estamos hablado con Aníbal (Mosa). Él lo dijo, yo también lo dije, hemos dicho los dos que vamos por buen camino (…) En el transcurso de estos días nos iremos poniendo de acuerdo en esos pequeños detalles que faltan”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Pero lo más importante es que tanto él como yo queremos potenciar a Colo Colo en lo que viene y las ganas de querer e ilusionarse en el plano internacional”.

Fernando Ortiz negocia con Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Fernando Ortiz se acerca a renovar en Colo Colo

A su vez, el director técnico en cuestión valoró su experiencia en la escuadra de Macul. Según explicó, ha sido su estadía más emocionante desde que ejerce como estratega.

“El número uno, no tengo dudas. No tengo dudas porque me ha dado muchísimas cosas sobre mi trabajo y la posibilidad de estar en la institución número uno de un país y estoy agradecido por eso”, cerró.