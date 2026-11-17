El histórico mediocampista fulminó a Nicolás Córdova. Le dejó un feroz recado a la ANFP por la situación de La Roja.

La Selección Chilena volvió a decepcionar y empató 0-0 contra Colombia en el segundo duelo de la fecha FIFA. El combinado nacional no pudo romper el cero y eso provocó la reacción de Arturo Vidal.

A través del canal de YouTube de Mega, el histórico volante de La Roja cuestionó duramente lo hecho por Nicolás Córdova. Para él, no tiene las condiciones para continuar al mando.

Y es más, el jugador de Colo Colo le dejó un feroz recado a las autoridades por la situación que atraviesa Chile. Instó a los encargados a tomar decisiones cuanto antes por el bien del país.

“Muy difícil, muy difícil (…) Necesitamos un entrenador que sea claro, que diga las cosas como tienen que ser y no buscar excusas cada vez que habla“, comenzó señalando el volante de 39 años.

Sobre la misma línea, el campeón de América con La Roja agregó: “Yo ya estoy cansado ya. Es momento que la ANFP se ponga las pilas y los pantalones, que elija a un entrenador lo antes posible“.

Arturo Vidal fulminó a Nicolás Córdova en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal pide nuevo DT en la Selección Chilena

Finalmente, consultado sobre algún candidato en específico, el oriundo de San Joaquín descartó entregar nombres. Para él, la consigna debe ser crecer en todos los aspectos.

“El que sea, el que tenga un proyecto y que lo dejen trabajar. Ya no podemos seguir esperando (…) Colombia tuvo un poquito más, jugó mejor, pero un análisis es muy difícil”, cerró.