En Colo Colo piensan en grande pensando en la temporada 2025, donde querrán conseguir el bicampeonato en Primera División y competir de buena manera en la Copa Libertadores, como sus ejes deportivos más importantes.

Y es que en el año del Centenario del club, los albos quieren tirar la casa por la ventana y apuestan en grande de cara a lo que viene y por si fuera poco, ya golpearon la mesa contratando al argentino, Claudio Aquino.

Y las loas son para el presidente de la institución, Aníbal Mosa y al gerente deportivo, Daniel Morón, por el presente mercado del Cacique. Algo, que fue ensalzado por el propio Fernando Solabarrieta, quien reapareció este lunes.

“Nosotros que sí hemos criticado, pero en esta pasada hay que darle la derecha con todas sus letras que la gestión que ha hecho Mosa, Morón y a todos, en general en Colo Colo y Blanco y Negro, ha sido fantástica“, apuntó el periodista en Marca Personal en Radio La Metro.

Solabarrieta: “Lo de Colo Colo no es casualidad”

Además, el ex TVN puso de ejemplo lo del año 2024, dando a entender que los albos hace rato ya están pensando en grande y que esto, no es gasto, si no que una verdadera inversión.

“Traer a Aquino…perdón que me voy a remontar al año pasado, ¿Colo Colo llega a cuartos de final de Libertadores porque se alinearon los astros? No, porque trajo a Vidal, porque trajo a Isla, trajo a Correa y a Almirón, en fin. Invirtió, no gastó”, manifestó.

Finalmente, reiteró los halagos para la gestión que se hace en Macul. “En el fútbol es invertir, vaya casualidad que fueron campeones. Este año siguen en la misma línea. Trajeron al mejor jugador de la Liga Argentina, van por Salomón Rodríguez. La gestión de Colo Colo es para aplaudirla”, concluyó Solabarrieta.

El primer amistoso de Colo Colo

El Cacique tendrá su primer apretón este jueves 9 de enero cuando tenga que enfrentar a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso sin la presencia de hinchas colocolinos en las tribunas.