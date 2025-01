Mientras que Colo Colo se encuentra en plena temporada, salió a la luz en las últimas horas un video que tiene como protagonista a Arturo Vidal, quien disputó un partido de futbolito entre amigos para el canal de YouTube de Diego González.

Aquello se grabó en vísperas de Año Nuevo, donde el King junto a su equipo, entre ellos su hijo Alonso y su hermano Sandrino, asistió al desafío de los cantantes urbanos.

En la instancia el volante de 37 años conversó con el youtuber respecto a los objetivos para el 2025, donde adelantó que quiere ir con todo por la segunda Copa Libertadores para el Cacique y llevar a la Selección Chilena al Mundial del 2026.

“Todos queremos la Libertadores. Tuvimos mala suerte (en 2024). Al Mundial tenemos que ir también. La segunda y tratar de clasificar al Mundial, esos son los dos pasos del 2025”, lanzó.

El visto bueno de Arturo Vidal para el primer refuerzo de Colo Colo

Respecto al mercado de fichajes de Colo Colo, el ídolo albo le dio el visto bueno a la primera contratación, el volante argentino Claudio Aquino, proveniente del Vélez Sarsfield campeón del fútbol trasanidno. Incluso, fue elegido el mejor jugador del 2024 al otro lado de la cordillera.

“Recién anunciaron al argentino que llega, así que es bueno igual. Ojalá tengamos un buen equipo”, comentó el bicampeón de América.

Arturo Vidal junto al youtuber Diego González (izquierda) y el tiktoker Carlitos Vera (derecha).

Claudio Baeza

Luego fue el momento de la intervención del tiktoker Carlitos Vera, quien le consultó directamente por la posibilidad que Claudio Baeza vuelva a Colo Colo, volante formado en el Estadio Monumental que no será tenido en cuenta en el Toluca de México.

A lo que Vidal respondió: “No sé, sonó pero yo no cacho. No he hablado con nadie de Colo Colo. De verdad que estoy de vacaciones, no les conesto el teléfono”.

“Cuando vuelva empiezo a hablar con la gente, porque hay que despejarse un poco”, completó el ex Barcelona.