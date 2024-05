Colo Colo pagó caro la falta de gol ante Fluminense. El Cacique contó con las chances más claras ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, pero de igual forma terminó cayendo por 0 a 1 en el Estadio Monumental.

Y este tema comienza a generar la molestia de los hinchas del conjunto Popular en redes sociales, los cuales han desatador su furia contra los atacantes colocolinos.

Hay un dato no menor que genera preocupación en el equipo de Jorge Almirón: en cuatro partidos jugados por el certamen continental, tan sólo ha podido convertir dos goles.

Damián Pizarro fue el 9 del Cacique ante el “Flu” | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

FERNANDO TAPIA ALZA LA VOZ POR LA FALTA DE FINIQUITO DE COLO COLO

El periodista Fernando Tapia en el programa Pauta de Juego le hizo un fuerte llamado de atención al ex DT de Boca Juniors y a la dirigencia de Blanco y Negro sobre esta particular situación.

“El problema que debe preocupar profundamente a la dirigencia de Blanco y Negro es que la falta de gol se viene repitiendo con este técnico y con los anteriores. Se fue Juan Martín Lucero y se acabó”, enfatizó el comunicador.

“Colo Colo no tiene gol, no puede ser que un equipo de esta envergadura que tiene competencia importante de manera permanente no tenga garantía de gol. No hay garantía de gol en Colo Colo, no tiene el Fernando Zampedri, si hablamos del caso local”, concluyó.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO EN COPA LIBERTADORES?

Este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas, Colo Colo visitará a Alianza Lima en su quinto partido en el Grupo A de la Copa Libertadores de América.