Este jueves por la noche, Colo Colo se enfrentó al último campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, partido donde el Cacique terminó cayendo por 0 a 1 en el Estadio Monumental.

A raíz de la suspensión de los mediocampistas Arturo Vidal y Leonardo Gil, el entrenador Jorge Almirón se la jugó y mandó al terreno de juego al volante Vicente Pizarro.

Y pese a la dura derrota para el plantel albo, el novel centrocampista no desentonó y fue uno de los puntos altos, tanto así que los hinchas colocolinos aplaudieron su cometido en redes sociales.

Pizarro tuvo un gran partido, pese a la derrota ante Fluminense | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

JORGE HEVIA LE MANDA UN RECADO A JORGE ALMIRÓN POR VICENTE PIZARRO

Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, quedó maravillado con la labor que tuvo el mediocampista de 21 años ante el vigente campeón del certamen continental.

“¿Alguien me puede explica cómo Vicente Pizarro no es titular en Colo Colo? No se da cuenta Almirón que es ¿o Gil o Vidal?. Señor Almirón, basta de tener a tu mejor mediocampista afuera, insisto van a creer que tengo un porcentaje del pase de Pizarro. Es el mejor mediocampista de Colo Colo. ¿Cómo no se va a dar cuenta un tipo que fue finalista de América?”, aseveró el comunicador.

“Vicente Pizarro es mucho más que el Colorado Gil. ¿Por qué les cuesta tanto decirlo? ¿Por qué a Almirón le cuesta tanto darse cuenta?. Vicente Pizarro se tiene que ir ya”, remató.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO EN COPA LIBERTADORES?

Este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas, Colo Colo visitará a Alianza Lima en su quinto partido en el Grupo A de la Copa Libertadores de América.