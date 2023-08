Cobresal hoy en día se posiciona como el sólido líder del Campeonato Nacional, en la que tras su espectacular campaña de la mano de Gustavo Huerta sueñan con lograr la misma proeza que consiguieron en el año 2015, cuando se coronaron campeones del torneo chileno.

Ante el gran momento que vive el conjunto del norte de nuestro país, el volante Leonardo Valencia conversó con Radio ADN y se explayó a lo que es el presente del equipo, en la que tiene claro quién será el rival con el que luchará hasta el final por el título.

“Colo Colo tiene un partido menos y con lo que genera, siendo el equipo más grande de Chile, tiene la obligación de pelear el título”, comenzó declarando Valencia.

En esa línea, el ‘Leo’ mantiene toda la prudencia por el momento del equipo, en la que enfatiza en que están paso a paso y que con el correr de la fechas verán si están para ser campeones.

Valencia se ha consolidado como figura en Cobresal | Foto: Photosport

“Quedan nueve fechas y es apurado hablar de que podamos ser campeones. Cuando falten cuatro o cinco fecha tendremos que asumir nuestro lugar en la tabla”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valencia abordó lo que es su presente futbolístico, en la que confiesa que se muestra ilusionado con el poder ir retomando su buen nivel, el cual en algún momento lo tuvo en la Selección Chilena.

“Me estoy sintiendo más livianito, con confianza, puedo jugar los 90 minutos y me siento cada vez mejor. Hace tiempo no me sentía como me siento hoy. Sé que puedo aportar mi granito de arena, el profe confía en mí para jugar de enganche y lo haré donde él me pida”, concluyó.