El próximo sábado se disputará la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno, entre Colo Colo y Universidad de Chile, válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. Y en la previa, un ídolo de la U comenzó a calentar este choque disparando contra el arquero del Cacique.

Esto ocurrió el martes en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde el panelista y ex portero Johnny Herrera, disparó contra Fernando De Paul, quien vistió la camiseta del Romántico Viajero y en 2023 cruzó la vereda para firmar por los albos

Ahora, el Tuto será titular en el Superclásico por el castigo de Brayan Cortés, quien es el titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón.

Y adelantando lo que se viene el fin de semana, Herrera lanzó al aire: “De Paul siempre se pone nervioso en el Nacional, o le duele algo”.

La férrea defensa a Fernando De Paul

Esto obviamente no cayó nada bien en el entorno colocolino. Incluso, el reconocido formador de arqueros Julio Rodríguez salió en defensa del golero de 33 años.

“No sé si sea mala clase, pero es fuerte lo que dice, es fuerte. Especialmente viniendo de un colega, un tipo que fue un gran arquero. Entonces esas cosas se pueden guardar, no creo que le haga un beneficio a él ni a nadie”, comenzó diciendo en diálogo con BOLAVIP.

Seguido, el formador de Claudio Bravo blindó con todo al ex Everton: “Yo creo que De Paul no es cagón, como dice él. Ha jugado bastantes partidos por Colo Colo y ha andado bastante bien. Entonces no puedo aprobar lo que dice Johny Herrera y me extraña que lo diga él, porque ya no está en la época de jugar”.

“Las cosas las ve desde afuera y claro, no sé si tendrá algo en contra de él, pero no me parece muy adecuado lo que dice”, completó quien también defendió los tres palos del Cacique.

Fernando De Paul viene de ser titular ante O’Higgins. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre la U y Colo Colo?

El Superclásico 196 está programado para este sábado 10 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. Este partido se jugará solo con presencia de público del equipo local, en este caso la U.