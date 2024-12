En los últimos días, varios jugadores y ex jugadores hicieron noticia dentro de nuestro medio debido a lo que fue su titulación como nuevos entrenadores, en la que varis figuras de la ‘Generación Dorada’ dijeron presente en esta ceremonia organizada por el Instituto Nacional de Fútbol.

Jugadores como Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Humberto Suazo y otros ya alejados de la actividad como Gonzalo Jara, Matías Fernández y Esteban Paredes formaron parte de esta premiación, la que los oficializa con la potestad de poder ejercer como entrenadores.

Ante esto, un ex futbolista como lo es Johnny Herrera dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ lanzó una polémicas declaraciones sobre lo que es este curso, en la que dejó entrever un ninguneo a esta práctica.

“Para qué iba a estudiar si no iba a ejercer. Me di cuenta la realidad en que está nuestro fútbol. Ibas dos veces a la semana, quedabas en lista y pasabas el curso”.

“El curso es para que la generación dorada pueda impartir sus conocimientos. No es tanto lo que pueden llegar a aprender, porque es un curso muy resumido”, fue lo que declaró.

Herrera sale a aclarar

Días después de lo que fueron estos dichos y tras la polémica que se generó dentro del medio futbolístico, el ídolo de la Universidad de Chile volvió a tomar la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y explicó lo que fueron sus declaraciones.

Los históricos con sus diplomas | Foto: ANFP

“Por favor los sitios no saquen de contexto, yo felicito a todos los cabros que hicieron el curso de técnico, también me incluyo, también soy un técnico sub 21”, partió declarando Herrera.

Siguiendo en la línea de sus palabras, el ‘Samurái’ explicó que este curso es muy importante para que históricos del fútbol chileno, como son los que formaron parte de la ‘Generación Dorada’ puedan empapar de conocimientos a sus futuros dirigidos.

“Es para que ellos impartan conocimiento de todo lo que vivieron, eso es más que nada, lo hemos hablado esto con el ‘Toby’ (Vega), el ‘Bichi’ y todo el mundo”, cerró.