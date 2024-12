Hace unos días en la Universidad de Chile se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue la histórica obtención de la Copa Sudamericana en el 2011, en donde los ‘Azules’ deslumbraron a toda Sudamérica con su tremendo estilo de juego que era comandado por Jorge Sampaoli.

En esta jornada, dentro de lo que fue el relanzamiento del libro 2011 escrito por Cristopher Antúnez, estuvo presente el histórico ex guardameta azul, Johnny Herrera, quien conversó con los presentes y recordó momentos épicos de aquel título, en la que destapó una anécdota con Ronaldinho.

“Como le ganamos a Flamengo allá, que había una anécdota antes, Marcos González había sido compañero de Ronaldinho Gaucho el año anterior y Marcos todavía tenía un par de amigos en Flamengo”.

“Después de que nosotros le hacemos cuatro goles, los compañeros le comentaron a Marcos de que Ronaldinho había dicho ‘con tranquilidad, ganemos bien, ganemos fácil, pero con tranquilidad’ como dosificando un poco, porque tenían un clásico el fin de semana parece y después que se comieron cuatro, no hallaba donde meterse”, comenzó indicando Herrera.

El ‘Samurái’ recuerda con mucha nostalgia lo que fueron los grandes partidos que tuvo que disputar la Universidad de Chile, en donde se lució ante grandes del continente como Nacional de Uruguay y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en donde a este último venció en la final.

Herrera campeón de la Copa Sudamericana en la U | Foto: Archivo

“Como le ganamos también a Nacional de Uruguay también, en esos 30-40 minutos que jugamos perfecto e íbamos ganando 2-0, el partido con Liga allá también, la gente no recuerda y pensaban que este equipo prácticamente ganó caminando y no fue así, el partido con Liga allá estuvo apretado, ellos arriesgaban mucho y me acuerdo que Pepe Rojas sacó un casi gol de la línea”, declaró.

Finalmente, Herrera solo le rinde honores a lo que fue ese equipo encabezado por Jorge Sampaoli, el que pudo hilar una campaña perfecta ante grandes clubes, algo que para el ex portero le da mucho más valor a la Copa Sudamericana 2011.

“Fueron partidos difíciles, ante grandes equipos, me acuerdo que Flamengo y Vasco Da Gama pelearon el Brasileirao hasta fin de año, hay que reconocer contra quien jugaste, jugamos contra grandes equipos y eso para mí es único sinceramente”, finalizó.