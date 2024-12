Las vacaciones en Colo Colo están llegando a su fin y este viernes el plantel se juntará para hacerse los chequeos médicos y exámenes para darle el puntapié inicial a la pretemporada pensando en un exigente 2025.

El cuadro dirigido por Jorge Almirón no tiene ninguna cara nueva y varias salidas para el próximo año, por lo cual el técnico de los albos está nervioso con la situación y así también se sienten los hinchas del Cacique.

Uno de los puestos que Almirón pidió reforzar sí o sí es el de delantero para que le pueda entregar competencia a Javier Correa. En esa línea, Francisco Eguiluz postuló a un olvidado jugador para que llegue al Cacique.

Eguiluz postula a Pizarro en Colo Colo. | Foto: Photosport

“¿Damián Pizarro no es una opción? Pregunto… porque dicen que lo vieron hablando con Almirón después del partido de la Sub 20 en España…”, dijo en el programa Todo es Cancha sobre el formado en las inferiores del Cacique.

Eguiluz cree que no sería mala opción un retorno de Pizarro: “Tampoco es que estén buscando un delantero que le quite el puesto a Javier Correa, sino que se lo pelee. No sé si un argentino de primer nivel va a estar dispuesto a venir a Chile para pelear un puesto”, sumó.

Lo cierto es que Colo Colo se volverá a juntar para encarar el año del centenario y todavía no tiene ningún refuerzo que ilusione al hincha con que el 2025 será una temporada de ensueño llena de celebraciones.

Colo Colo jugará amistosos internacionales

Los albos disputarán el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ en Uruguay, donde enfrentarán a Peñarol y un rival argentino que debe definir la organización del torneo.