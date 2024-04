Francisco Sagredo cuenta la papa sobre la lesión de Guillermo Paiva en el Cacique: "Me escribe el cuerpo médico de Colo Colo..."

Colo Colo se quedó con las ganas de celebrar en el día de ayer ante Alianza Lima, conjunto peruano que se paró de manera muy defensiva en el Estadio Monumental y se salió con la suya llevándose un punto devuelta a Perú.

En el segundo tiempo, Guillermo Paiva tuvo que salir del campo de juego al sufrir una evidente lesión muscular y fue reemplazado por Damián Pizarro, quien no pudo desequilibrar el partido en favor de los albos.

Una vez finalizado el compromiso, el panel de ESPN Chile analizó el empate del Cacique frente al conjunto peruano y fue Francisco Sagredo quien salió al paso de la lesión sufrida por el delantero paraguayo.

Paiva salió lesionado ante Alianza Lima. | Foto: Photosport

El periodista y conductor del espacio previamente mencionado aseguró tener información de primera fuente: “Me escribe el cuerpo médico de Colo Colo, confirmando que es desgarro de isquiotibial izquierdo para Guillermo Paiva. Sería una importante baja para el centro del ataque del Cacique”, dijo.

Así las cosas, Jorge Almirón seguramente no contará con el ex Olimpia para los próximos encuentros y deberá echar mano al banco de suplentes donde Damián Pizarro y Leandro Benegas esperan su oportunidad en el once inicial.

Durante el transcurso de este miércoles, Guillermo Paiva se someterá a exámenes para determinar la cuantía de su lesión y cuánto tiempo estará alejado de las canchas con los albos.

El próximo desafío de Colo Colo

Este domingo 28 de abril a las 6 de la tarde de Chile continental, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para medirse con Unión La Calera por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2024.