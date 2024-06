Luego de un año y medio desde su salida de Colo Colo, el atacante Gabriel Costa no la pasa nada bien en Perú, por lo que es inminente su partida de Alianza Lima en este mercado de fichajes de invierno.

El delantero uruguayo-peruano no está siendo considerado por el entrenador Alejandro Restrepo y eso se suma a su distanciamiento con la hinchada blanquiazul, luego de algunos gestos que ha hecho el futbolista de 34 años.

Cabe recordar que Costa se fue del Cacique por decisión propia luego de ser campeón en 2022 y finalizar su contrato, el que no quiso extender con los albos. En ese momento era uno de los pilares del equipo que por ese entonces dirigía Gustavo Quinteros.

El complejo presente de Gabriel Costa en Perú

Y desde el país del norte, el periodista Miguel López de Canal 7, conversó con BOLAVIP para entregar más detalles respecto del presente del Gabi.

“La realidad de los futbolistas como Gabriel Costa, uno de los más caros de Alianza Lima, junto con Carlos Zambrano, se habla de 60 mil dólares mensuales, que poca continuidad que ha tenido y el no convencimiento del técnico para el futbolista”, comenzó indicando.

“Se habló en un momento de una opción del fútbol peruano, de poder realizar esa inversión del Club Cienciano del Cuzco. Esto fue descartado en las últimas horas. Te puedo asegurar que aquí no tiene opción en un equipo peruano. Según lo que yo me he informado en las últimas horas, eso está más descartado”, indicó el comunicador.

Gabriel Costa visitó a Colo Colo con Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Gabriel Costa quería volver a Colo Colo?

En la misma línea, López reveló que el propio futbolista consultó en su círculo si existía la posibilidad de volver a Colo Colo, conociendo que los albos andan en búsqueda de refuerzos en ataque.

“En un momento el futbolista también preguntó por esa posibilidad, pero hoy sería el fútbol uruguayo, de los grandes, con opciones de campeonar o los primeros. La realidad de Costas es lejos de La Victoria, por una sencilla razón, que el hincha está distante de él y el cuerpo técnico también”, explicó.

Finalmente, el periodista señaló que las principales opciones que tiene el oriundo de San Carlos es volver al fútbol uruguayo.

“La opción real es la que ha llegado a Santiago de Chile, de llegar al fútbol uruguayo y es una opción que al futbolista no le desagrada. Estar cerca de los afectos lo haría más posible y mayor probabilidad de esa opción”, concluyó.