Tras la lamentable lesión que sufrió el mediocampista César Fuentes ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores, la dirigencia de Colo Colo puso manos a la obra para búsqueda a un reemplazante.

Si bien en un principio les costó encontrar un nombre, lo cierto es que en las últimas horas se hizo oficial el arribo del experimentado volante trasandino Gonzalo Castellani.

El jugador de 36 años que ha tenido pasos por Villarreal, Boca Juniors y Unión La Calera y Atlético Nacional, entre otros clubes, ya estampó su firma con el Cacique y se pondrá rápidamente a disposición de Jorge Almirón.

GONZALO CASTELLANI CUENTA DETALLES DE SU NEGOCIACIÓN CON COLO COLO

En medio de su presentación oficial, el oriundo de Buenos Aires contó la firme de cómo se gestó tan rápido su negociación con el conjunto Popular.

“Esto surgió de un día para el otro, no hubo tiempo de conversación y negociación, la idea era cerrarlo lo antes posible por el poco tiempo que teníamos. Ayer llegué a Chile para hacerme los estudios, salieron bien y hoy me encuentro acá y muy feliz por esto”, indicó.

Castellani enfrentando al Cacique con la camiseta del elenco Cementero | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“El día martes yo estaba en mi casa para ir a buscar a mi hija al colegio y me llegó el llamado de Daniel (Morón) comentándome una posibilidad que podían incorporarme. La verdad me puse muy nervioso porque no todos los días llegan noticias de esa manera. A pocas horas después me dijo que tenía que presentar la lista por los tiempos y le dije que no hacía falta ninguna negociación y que me deseo era estar en este plantel. Me mandaron los pasajes y ayer en la mañana ya estaba acá”, manifestó Castellani.

¿CUÁLES FUERON SUS NÚMEROS EN SU ÚLTIMO CLUB?

El volante argentino disputó 26 encuentros en la temporada 2023, en donde no anotó ni aportó con asistencias en Defensa y Justicia.