Colo Colo se prepara para lo que será un partido de alto impacto por la Copa Libertadores, en donde el equipo que es adiestrado por Jorge Almirón se jugará su chance de meterse a la ronda de los cuatro mejores en la competición, en la que para eso deberá vencer a River Plate por los cuartos de final en Argentina.

Sobre lo que puede ser este partido, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube y se refirió al gran rol protagónico que toma Arturo Vidal dentro del equipo, en la que ha picaneado el partido de vuelta con sus dichos contra River Plate.

“La gente lo va a recontraputear y yo creo que él lo hace a propósito, para asumir él toda la responsabilidad y decir ‘que me puteen a mí, pero liberamos al resto’, pero yo creo que si River elimina a Colo Colo, le van hacer todos los gestitos a Vidal”, partió declarando Fouillioux.

Manteniéndose en esa línea de declaraciones, el comunicador no duda en que el ‘King’ hace de manera intencional este papel de agitador previo a este partido, para él llevarse todas las reprimendas por parte de la hinchada de River y que esto pueda aliviar de presiones a sus compañeros en un duelo tan importante.

Vidal será titular ante River plate | Foto: Photosport

“A Vidal este es un papel que no solo no le incomoda, sino que le gusta, para mí a él le encantaba ser el villano del Real Madrid y yo creo que acá le gusta eso también, no es un jugador que le gusta pasar desapercibido, que el foco esté en él y además, acá lo hace estratégicamente para liberar a los compañeros de muchísima presión”, explicó.

Finalmente, Fouillioux remarca en que Arturo Vidal será el principal foco de los hinchas de River Plate para el duelo de vuelta por la Copa Libertadores, en la que sin duda lo llenaran de insultos apenas pise el Estadio Más Monumental.

“Vidal se va a asomar con el pelo que tiene en el Monumental de River y lo van a recontraputear, lo cual puede liberar a muchos compañeros, ahora también los compañeros también tienen que estar a la altura como lo hicieron en la ida”, cerró.