La salida de Esteban Pavez rumbo a Alianza Lima generó un fuerte impacto en Colo Colo, especialmente en el camarín albo. Uno de los más afectados fue Arturo Vidal, quien utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente del ahora ex capitán del Cacique con un mensaje cargado de emoción.

“Qué difícil es despedirte hermano mío… sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día”, escribió Vidal, dejando en evidencia el estrecho vínculo que construyeron dentro del plantel y la importancia personal que tuvo Pavez en su regreso al club.

En el mismo mensaje, el volante fue aún más profundo al expresar: “Gracias por todo, eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador”, destacando no solo su rol futbolístico, sino también su liderazgo humano.

Vidal también reconoció lo doloroso que resulta este momento: “Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día”, confesó, reflejando el impacto emocional que provocó la partida del mediocampista de 35 años.

Pese a la tristeza, el “King” cerró su publicación con un mensaje de apoyo y buenos deseos: “Sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, reafirmando su confianza en el futuro de Pavez en el fútbol peruano.

Además, dejó en claro que el vínculo entre ambos seguirá intacto más allá de la distancia: “Una vez más gracias por todo hermano, dale con todo porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites, hermanos por siempre”, escribió, sellando una despedida cargada de lealtad.

Minutos más tarde, el ‘King’ volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram con otra frase potente y significativa: “Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño de volver a ser campeón con Colo Colo” recordando la asistencia del ahora excapitán albo en aquel partido final ante Deportes Copiapó cuando levantaron la estrella 34.

