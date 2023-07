Una polémica ocurrió en el partido que Colo Colo goleó por 6-1 a Unión La Calera por la Copa Chile. Se trata de un tremendo error arbitral, donde los jueces no detectaron un claro gol para el equipo Cementero. En una situación que el balón estaba dentro del arco a segundos de comenzar el partido.

Varias reflexiones han surgido acerca de si Fernando de Paul tenía que decirle al árbitro que el balón estaba dentro. La versión del golero es que no vio la acción en primera instancia. “Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó”.

Sin embargo, a pesar de sus palabras, salieron críticos en el camino, uno de ellos fue Leonardo Véliz, quien incluso lo tildó de “escabullise como un bandido de siete suelas“.

Juan Cristóbal Guarello reflexionó sobre esta situación y entregó su visión. “Esas actitudes (reconocer una acción) antes en el fútbol eran no una costumbre, no habitual, pero ocurrían y en la actualidad ocurren de vez en cuando. La verdad es que son escasas y en general no ocurren”, dice en su espacio La Hora de King Kong.

“El jugador en la idea, se acuerdan de lo de Bilardo: ‘Psalo, pisalo’. En la idea de que hay que ganar como sea, de que los colores son lo más importante que existe, de que el rival no existe, de que el rival vale callampa, de que el rival son todos malos”, agregó el comunicador.

El comentarista se pone en el escenario que el arquero hubiese dicho el balón estaba dentro. “¿Qué hubiese pasado si de Paul sí dice que fue gol? ¿Qué hubiera pasado? Se le tiran los barrabrava, ‘que es terrible gil, que el fútbol es para los vivos'”.

Fernando de Paul aseguró que no vio la jugada en el momento (Foto: Photosport)

“Capaz que hasta Quinteros lo hubiera retado en el camarín. Por ahí Colo Colo pierde el partido, porque con un gol en el arco de Colo Colo de entrada es otro partido y lo recrimina Quinteros, los compañeros. En definitiva, en el fútbol se instaló que los vivos mandan. Salvo jugadores que se salen de lo normal, es muy raro que un jugador diga no lo toqué, fue penal, sabe que señor árbitro entró la pelota”, finalizo´.