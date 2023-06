Colo Colo tuvo chances para sumar ante Boca Juniors en La Bombonera, pero no logró aprovechar las ocasiones que tuvo. Finalmente el equipo de Jorge Almirón se quedó con el triunfo por 1-0 y la clasificación a los octavos de final.

Juan Cristóbal Guarello en la tranmisión de Deportes Agricultura quedó indignado al ver el gol que se perdió Jordhy Thompson en el minuto 31 del segundo tiempo, que pudo ser el empate 1-1 parcial.

“¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Monumental apuntan afuera del arco? No, paren el hueveo. No se puede. Estaba con uno menos Boca. Vayanse un rato…”, expresó el comunicado en la 92.1.

El periodista se lanzó contra el DT albo una vez finalizado el compromiso. “Colo Colo armó el plantel, no supo reemplazar a los jugadores que se fueron. No compró muy bien, las listas de Quinteros son siempre muy restringidas, son jugadores específicos, si no le traen los que quiere, no los pone”.

Además reclamó poca personalidad de algunos futbolistas: “Los cambios le hicieron muy mal a Colo Colo. El equipo apenas le anotaron el 1-1, se apagó, se amurró, se asustó y hubo jugadores que se escondieron de la pelota”.

Colo Colo perdió 1-0 frente a Boca Juniors en La Bombonera (Foto: Photosport)

“(Fabián Castillo no está para jugar ¿Cómo pones a (Marcos) Rojas? Eso es culpa directa del entrenador ¿Por qué pones a un jugador que sabes que se va? ¿Los otros no te dan? ¿Para que traes a (Matías) Moya? ¿Para que lo lleva? Tiene una banca de los cuales 10 no van a jugar”, complementó.

Guarello vio a un cuadro Xeneize muy bajo. “Un desastre lo de Colo Colo en La Bombonera. El peor Boca que ha enfrentado es este. El temperamento fue lamentable, la poca rebeldia, la poca actictud”.